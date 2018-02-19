19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 46,4% введенного в январе жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 3,2 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 331,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 153,9 тыс. кв.м общей площади, или 46,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 94,9 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 71 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 117,1 тыс. кв.м общей площади жилья, или 35,3% от общего ввода по республике.-0-