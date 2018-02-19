19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 46,4% введенного в январе жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Организации всех форм собственности построили 3,2 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 331,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 153,9 тыс. кв.м общей площади, или 46,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 94,9 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 71 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 117,1 тыс. кв.м общей площади жилья, или 35,3% от общего ввода по республике.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4322 BYN
|2.43 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9605 BYN
|1.959 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4775 BYN
|3.465 BYN
|3.472 BYN