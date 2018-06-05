5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 6 июня местами ожидаются заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, на торфяниках Полесья местами прогнозируются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 14-20 тепла.-0-

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