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В Беларуси актуализируют работу по привлечению иностранных абитуриентов для обучения в вузах - Карпенко

Общество 29.01.2018 | 14:34
Выступает Игорь Карпенко
Выступает Игорь Карпенко

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси актуализируют работу по привлечению иностранных абитуриентов для обучения в вузах, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Карпенко, одним из важнейших направлений работы в 2018 году станет наращивание потенциала для развития экспорта образовательных услуг. "Мы разработали концепцию развития экспорта в системе образования, в которой достаточно подробно описываем механизмы, как это сделать. Должно расшириться количество обучающих программ на английском языке, что создаст дополнительные возможности для привлечения иностранцев в страну для обучения", - сказал министр.

"Нам необходимо продумать структуру привлечения абитуриентов из-за рубежа. У нас сегодня нет какого-то единого центра, который бы оказывал содействие высшим учебным заведениям. Нужна общая координация", - отметил руководитель ведомства.

Необходимо предлагать новые образовательные продукты, которые востребованы на международном рынке, уверен Игорь Карпенко. С индийской стороной планируется реализовать проект по созданию под ключ ресурсного центра. В феврале состоится визит министра образования индийской республики.

Что касается других направлений работы, то продолжится укрепление воспитательного потенциала системы образования. В 2017 году прошел большой республиканский семинар по организации идеологической и воспитательной работы в системе образования, реализации молодежной политики. Были намечены пути реализации концепции непрерывного воспитания молодежи.

Продолжится работа над обновлением и повышением качества содержания образования. В ходе республиканского педсовета эта тема получила широкое обсуждение с профессионалами, педагогами, общественностью. "У нас есть дорожная карта, в соответствии с которой мы будем двигаться в этом направлении. Стоит задача сложная, но она выполнима", - отметил министр.

Кроме того, до 1 сентября 2019 года поставлена задача завершить обновление всей линейки учебников для общего среднего образования. Но работа в этом направлении не будет окончена. Появляются новые знания, сама жизнь диктует коррективы. Содержание образования должно отвечать современным потребностям человека, общества и государства. В этой связи будет продолжен мониторинг учебных программ, планов, учебников, при необходимости будут вноситься соответствующие коррективы.-0-

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Теги
вузы, Карпенко, образование
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