В Беларуси разрабатывают положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработано положение о реализации товаров, работ, услуг по подарочным сертификатам или иному подобному документу, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ работает над подготовкой этого положения. "Предполагается установить возможность вернуть сертификат потребителем в течение срока его действия, установить обязанность продавца выдать потребителю сдачу, если он приобрел товар на сумму меньшую, чем указано в сертификате. Предлагается ввести требования, согласно которым продавец вправе установить порядок и условия реализации товаров, работ и услуг по своим подарочным сертификатам и порядок реализации самих сертификатов. При этом не допускается устанавливать условия, сокращающие либо прекращающие срок действия сертификата без совершения сделки по этому документу", - сказала Ирина Барышникова.

В министерство поступают обращения по этому вопросу. "У нас уже было судебное разбирательство. Мы выдали предписание субъекту хозяйствования, который его оспорил. Мы отстояли это предписание в суде и, проанализировав договор, по которому реализовывались подарочные сертификаты, увидели там нормы, ущемляющие права потребителей, поэтому посчитали необходимым урегулировать эту тему", - отметила заместитель начальника управления.

Она подчеркнула, что у потребителя всегда должно быть право выбора. "Сейчас сертификаты рассматриваются как какая-то кабала, то есть ты его приобрел и должен обязательно использовать. Но при этом законодательство позволяет нам расторгнуть договор купли-продажи, возмездного оказания услуг, поэтому должна быть возможность возврата сертификата. Кроме того, сумма, обозначенная в сертификате, - это те же деньги, поэтому потребитель имеет право получить сдачу", - резюмировала Ирина Барышникова.

Положение о реализации товаров, работ, услуг по подарочным сертификатам или иному подобному документу должно быть разработано до 23 декабря, к дате вступления в силу закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей". При этом Ирина Барышникова отметила, что Беларусь первой на постсоветском пространстве разрабатывает такой документ.-0-