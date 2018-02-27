В Беларуси будут бороться со стритрейсингом - Конюк

27 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси будут бороться со стритрейсингом. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк сегодня журналистам по итогам состоявшегося заседания Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Уличные гонки, стритрейсинг - неофициальные гонки, которые проходят на общественных дорогах. Как подчеркнул генпрокурор, это становится проблемой. "Только в 20-градусный мороз это, конечно, не актуально. А так тот, кто живет, к примеру, на проспекте Победителей в Минске, прекрасно знает, что происходит с автомобилями и мотоциклами... Ведь много жалоб идет от людей. Мы этой темой занимались, думаю, что в конце концов более конкретно подойдем к ее решению", - подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил: "Как стритрейсера задержать, к примеру, на мотоцикле Kawasaki на скорости 250 километров в час? В других государствах сегодня уже созданы спецподразделения по борьбе с подобными нарушителями. Я не говорю, что мы так будем делать. Но проблема есть".-0-