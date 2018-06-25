В Беларуси число преступлений в январе-мае снизилось на 6,2%

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси общее число зарегистрированных преступлений за январь-май 2018 года снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году зарегистрировано 33 тыс. 861 преступление, в то время как за пять месяцев 2017 года - 36 тыс. 86. Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения снизился и составил 35,6.

Уменьшилось на 4,5% количество преступлений, совершенных группой лиц, на 21,2% - участников таких преступлений. Снизилась рецидивная преступность. Вместе с тем удельный вес преступлений, совершенных имеющими судимость, вырос на 1,6 процентного пункта и составил 38,8%.

На 7,2% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Их удельный вес составляет 25,5%. На 19,6% стало меньше преступлений, совершенных подростками. Количество несовершеннолетних, преступивших уголовный закон, сократилось на 12%.-0-