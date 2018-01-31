В Беларуси до 2025 года должна быть решена проблема улучшения качества питьевой воды - Калинин

31 января, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларуси до 2025 года должна быть решена проблема улучшения качества питьевой воды. Это предусматривает концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы до 2025 года должны решить эту проблему по всей стране: построить необходимое количество станций обезжелезивания и подать населению, где необходимо, качественную питьевую воду", - сказал Анатолий Калинин.

По его словам, не менее важная задача, которая связана с обеспечением безопасности населения, это замена в жилфонде старых лифтов. Таких насчитывается по стране около 11 тыс., заменить их планируется до 2020 года. В настоящее время подготовлен соответствующий нормативный документ, который проходит согласование.

В числе основных направлений реализации концепции Анатолий Калинин назвал повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на их предоставление населению, повышение эффективности использования жилфонда и инфраструктуры ЖКХ.

"Мы уже вышли на определенный баланс в этом вопросе. Тем не менее ЖКХ взяты дополнительные обязательства - это порядка Вr65 млн снижения затрат только в 2018 году. Эта программа достаточно масштабная, скрупулезная и касается каждого коллектива. Притом что тариф на услуги ЖКХ, установленный с 1 января, позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100% оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии. Новые тарифы уже позволяют работать с десятипроцентной рентабельностью практически по каждой сфере услуг в системе ЖКХ", - сказал Анатолий Калинин.-0-