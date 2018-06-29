29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года проведут еще один перерасчет трудовых пенсий. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
"Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом", - сказал Василий Жарко.
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