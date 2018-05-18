В Беларуси еженедельно заключают около 200 договоров по адресному субсидированию жилья

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси еженедельно заключают около 200 кредитных договоров по адресному субсидированию строительства жилья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"Практика реализации указа №240 об адресном субсидировании строительства жилья показала его перспективность и рациональность. Динамика заключения кредитных договоров увеличивается, еженедельно заключается около 200 договоров на сумму приблизительно Br10 млн", - рассказали в пресс-службе.

Всего за время реализации механизма адресного субсидирования жилья заключено свыше 7,7 тыс. договоров. В том числе с начала текущего года заключено более 4 тыс. договоров на Br205 млн, из которых освоено Br124,5 млн. В 2018 году кредитование нуждающихся в рамках данного механизма предусмотрено Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком, Приорбанком, Белинвестбанком и Банком БелВЭБ. Всего планируется освоить Br526 млн. В настоящее время решается вопрос о дополнительном выделении Br66 млн.

"Главная цель указа №240 - привлечение банковских ресурсов в жилищное строительство с сохранением для граждан условий получения государственной поддержки, сформированных указом №13. Одновременно удалось в долгосрочном периоде снизить затраты бюджета на льготирование кредитов для населения и включить в жилищное строительство всю банковскую систему, а значит увеличить приток финансовых ресурсов в жилищное строительство", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года.-0-