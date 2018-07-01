"В Беларуси как дома" - МИД организовал фестиваль в национальном колорите

1 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В преддверии Дня Независимости Беларуси по приглашению министра иностранных дел Владимира Макея руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, вместе со своими семьями приняли участие в фестивале "В Беларуси как дома".

Неформальная встреча, которая в подобном формате состоялась во второй раз, призвана проиллюстрировать разнообразие культур и одновременно показать схожесть духовных истоков белорусского народа и народов стран, представители которых посетили фестиваль.

"Я благодарен вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Когда мы в прошлом году отмечали день белорусской вышиванки, кто-то из вас - послов - предложил, чтобы мы в следующий раз собрались и отметили этот день каждый в своей национальной одежде. Так и родилось название этого фестиваля "В Беларуси как дома". Спасибо вам за то, что многие из вас также предлагают нам отведать что-то из вашей национальной кухни", - сказал министр.

"Мы разные - у нас разная культура, менталитет, психология, но в то же самое время у нас много общего. То, что мы хотели бы жить в мире и спокойствии, чтобы на нашей планете, в наших регионах и странах было спокойно, уютно, и все люди жили бы счастливо, - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей на мероприятии принимал иностранных гостей вместе со своей семьей. Его супруга Вера Полякова-Макей отметила журналистам, что главная цель фестиваля - объединить всех. "Мне кажется, что если познакомимся друг с другом поближе, то будем чувствовать причастность друг к другу", - сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Макей рассказал, что в деревне, где он родился и жил, конечно, не всегда отмечали праздники в национальной одежде. Но его мать участвовала в хоре, и у нее были национальные костюмы. "Она гордилась, что участвует в нем, и всегда надевала на праздники национальную одежду. Она сама могла ткать, вышивать", - поделился воспоминаниями министр.

"Народный костюм - это часть культуры, часть нашего менталитета, психологии. И, конечно, это часть нашей независимости. Поэтому мы очень рады, что в последнее время под эгидой руководства страны действительно уделяется много внимания развитию нашей национальной культуры, национального самосознания. Думаю, что праздник нашей вышиванки, который мы будем отмечать завтра, становится уже традицией. Мы вернулись к своим корням. Это очень хорошо", - считает он.

Для участников фестиваля была подготовлена разнообразная и увлекательная культурная программа. Помимо дегустации блюд белорусской кухни и других народов мира, на сцене друг друга сменяли солисты и танцевальные коллективы, представившие все разнообразие национальных культур.

Вниманию гостей была представлена выставка рисунков, сделанных детьми представителей дипкорпуса и МИД Беларуси в рамках конкурса "Цвета и символы моей Родины". Продемонстрированы коллекции современной дизайнерской национальной одежды, белорусские сладости, включая линейку шоколада "Президент Эксклюзив". Работала и детская зона.-0-

Фото Оксаны Манчук