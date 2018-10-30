30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси максимально консолидируют административные процедуры в службе "одно окно", заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на республиканском семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Мицкевич отметил, что законодательством предусмотрена максимальная консолидация административных процедур в рамках одной службы. На практике зачастую это требование не выполняется. Заявления по осуществлению многих процедур подаются разрозненно в разные структуры местных органов, в то время как прием должен вестись в одной точке - службе "одно окно". Хотя ситуация отличается в разных регионах.

"Здесь еще предстоит поработать, навести порядок. Надеюсь, что эти и иные проблемы будут разрешены. Особенно учитывая тот факт, что в соответствии с указом в Беларуси появился общий координатор деятельности по осуществлению административных процедур - Министерство юстиции", - сказал замглавы Администрации Президента.

Указ о службе "одно окно", в котором систематизированы основные требования к ее деятельности, вступает в силу с 27 ноября. "Сегодня службы "одно окно" существуют в местных органах власти, но у них нет правовой основы. И этот указ дает четкое правовое регулирование, в том числе определяет их полномочия", - добавил Валерий Мицкевич.

Как сообщил заместитель министра юстиции Игорь Тушинский, сейчас министерство ставит перед собой задачу нацелить исполкомы больше внимания уделять службам "одно окно". Они должны работать так, как это предписано соответствующими Директивой, указом. "В дальнейшем есть предложения по совершенствованию этого процесса: и в отношении сокращения административных процедур, и в отношении вопроса по связке", - сказал он.

В этой связи замминистра привел пример "связки административных процедур". К примеру, в исполкоме гражданину выдали разрешение на переустройство квартиры, с которым далее он идет в агентство по госрегистрации и земельному кадастру. Логично, если человек единожды обратится в службу "одно окно", напишет там или два заявления, или одно заявление, состоящее из двух частей, а конечный результат получит в агентстве по госрегистрации.-0-