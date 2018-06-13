13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут сократить сроки планового отключения горячей воды летом, сообщил журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством совместно с теплоснабжающими организациями проводится анализ и работа касательно возможности сокращения сроков отключения потребителей от горячего водоснабжения", - сказал Геннадий Акстилович.

Плановое отключение горячего водоснабжения в 2017 году составило не более 14 дней. Были примеры, когда горячую воду отключали и на недельный срок.

Начальник отдела также сообщил, что сейчас в Минске проводится эксперимент по дистанционному съему показаний групповых приборов учета расхода воды. По его словам, эксперимент успешен, работа в этом направлении продолжается.

"Под руководством Минсвязи функционирует рабочая группа по созданию унифицированной платформы контроля средств измерения с возможностью дистанционного съема", - отметил Геннадий Акстилович. Определены основные направления этой работы. В частности, планируется проработать механизм замены парка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на приборы с дистанционным съемом показаний. Будет подготовлена вся нормативная база. Начальник отдела уточнил, что на сегодня речь идет о замене всех приборов учета, однако пока преждевременного говорить о сроках.-0-