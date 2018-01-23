В Беларуси на местных выборах аккредитовано 10,5 тыс. национальных наблюдателей

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные комиссии аккредитовали 10,5 тыс. национальных наблюдателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва. Об этом сегодня в своем видеообращении сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Больше всего наблюдателей аккредитовано от БРСМ, РОО "Белая Русь", Белорусского общественного объединения ветеранов. К выборам проявляют интерес и зарубежные дипломаты, которые работают в Беларуси. Им разрешено вести краткосрочное наблюдение за голосованием и подсчетом голосов. В ЦИК уже аккредитовано 24 иностранных дипломата - работники посольств России, США, Франции и Великобритании.

Долгосрочные международные миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских избирательных кампаний, однако сложилась традиция, что иностранным дипломатам, аккредитованным в стране, предоставлено право вести краткосрочное наблюдение на выборах в местные Советы депутатов. Например, в 2010 году дипломатам было выдано 50 аккредитационных удостоверений, в 2014 году - 15.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. На данный момент зарегистрировано более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты.-0-