В Беларуси на одного учителя приходится в среднем девять учеников

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017/2018 учебном году на одного учителя в среднем приходилось 9 учеников, причем в городских школах - 10, сельских 5. Эти цифры практически соответствуют данным предыдущего учебного года и семилетней давности, отмечается в опубликованном на сайте Белстата статистическом обзоре, сообщает БЕЛТА.

На начало минувшего учебного года в Беларуси работали чуть более 3 тыс. учреждений общего среднего образования, из них в городах и поселках городского типа - свыше 1,4 тыс., в сельской местности - более 1,6 тыс. Обучались в них 994,5 тыс. детей, подавляющее большинство (953,7 тыс.) - в учреждениях общего среднего образования, в том числе в гимназиях - 145,5 тыс.

В учреждениях общего среднего образования республики работали свыше 115 тыс. учителей, большинство из них трудились в городах и поселках - 80 тыс.

Соотношение мужчин и женщин в профессии остается традиционным: в прошлом учебном году 86% учителей и руководителей школ составляли женщины. В общей численности преподавателей-предметников представители сильного пола занимали 19%. Больше всего среди них преподают физическую культуру - 64%, допризывную и медицинскую подготовку - 60%, меньше всего - химию, биологию и французский язык - по 9%.

Продолжает повышаться уровень подготовки педагогов. На начало 2017/2018 учебного года 93,6% учителей, включая руководителей, имели высшее образование. При этом 35% учителей - высшую квалификационную категорию, 41% - первую. У 67% учителей и руководителей школ стаж работы по специальности превышает 15 лет.

Учреждениями образования республики в 2017/2018 учебном году выпущено около 11 тыс. будущих педагогических работников, среди них 85% получили высшее образование.

В принятой в сентябре 2015 года государствами - членами ООН Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года значительное внимание уделено качественному образованию. Цель №4 "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех" включает десять задач и направлена на обеспечение равного доступа к получению профессионального образования, решение таких проблем, как гендерное и социальное неравенство в доступе к качественному высшему образованию.-0-