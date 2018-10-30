30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на одного жителя приходится около 1 га леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик во время международной научной конференции "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Леса - важнейший природный ресурс Беларуси. Они занимают площадь более 9,5 млн га. На одного жителя нашей страны приходится примерно 1 га леса и 189 куб.м древесного запаса. Сегодня это один из самых высоких показателей в Европе. Важно отметить, что лесистость в Беларуси близка к оптимальной и составляет почти 40%. Эффективное управление таким ресурсом может осуществляться только при наличии достаточной информации о состоянии и тенденциях изменения лесов. Одним из инструментов является мониторинг", - сказал Александр Кулик.

В Беларуси работы по мониторингу лесов начали вести в 1989 году. Координатором этих работ выступает РУП "Белгослес". "В 1990 году в лесах было заложено 402 пункта наблюдений. В последующем эта цифра увеличилась. Специалисты РУП "Белгослес" обследуют около 9 тыс. деревьев ежегодно. В результате обработки первичных данных наблюдений мы получаем информацию о санитарном состоянии наших лесов. Это влияет на планирование мероприятий по ведению лесного хозяйства", - отметил первый замминистра.

Международная научная конференция "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь" проходит в Минске 30-31 октября. НСМОС играет важную роль в реализации государственной природоохранной политики и является основой информационного обеспечения управленческих решений в экологической сфере. Участники конференции ознакомятся с результатами ее 25-летнего функционирования, основными достижениями, посетят объекты наблюдений.-0-