В Беларуси на весенних каникулах планируется оздоровить более 67 тыс. школьников

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на весенних школьных каникулах в этом году планируется оздоровить 67,4 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

План оздоровления в Витебской области включает 10,8 тыс. школьников, в Минске - 10,58 тыс., Брестский регион - 10 тыс., Минский - 9,57 тыс., Гомельский - 9,45 тыс., Могилевский - 9 тыс., Гродненский - 8 тыс. Традиционно, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящиеся в социально опасном положении или состоящие на различных видах учета будут в числе первых, кто получит возможность оздоровиться.

Весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля. Шесть дней по всей Беларуси будут работать лагеря дневного пребывания различного профиля на базе учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведений. "Точное количество проще будет назвать по итогам кампании, поскольку лагеря будут формироваться, исходя из поступивших по системе образования заявок", - отметили в центре.

Средства на удешевление стоимости путевок предусмотрены в размере Br4,2 за один койко-день - в соответствии с утвержденной сменой расходов республиканского бюджета.

В целом, досуговая программа в лагерях включает комплекс мероприятий образовательно-развлекательного и спортивного плана: конкурсы, игры и соревнования, экскурсии и походы в театры, музеи и кино, встречи с интересными людьми, профилактические мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения и отказ от вредных привычек.-0-