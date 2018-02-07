В Беларуси на выборах Президента России будет создано 9 избирательных участков

7 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси на президентских выборах в России будет создано 9 избирательных участков. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси мы будем формировать 9 избирательных участков в крупнейших местах проживания и работы российских граждан: Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Островце на месте строительства атомной станции, Ганцевичах", - уточнил посол.

Александр Суриков рассказал, что будет организовано и досрочное голосование, выездные группы будут посещать граждан, живущих в других местах.

"От этих выборов зависит судьба дальнейшего развития и Российской Федерации, и, безусловно, Союзного государства, ЕАЭС", - добавил он.-0-