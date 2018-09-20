20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией паразитологии Государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр НАН по биоресурсам", доктор биологических наук, профессор Елизавета Бычкова.

"Это естественный второй пик активности клещей. Напомню, первый пик отмечается весной. В эти жаркие сентябрьские дни прямой связи с погодными условиями нет. Просто сейчас белорусы активно посещают лесные массивы, как результат - увеличение обращений людей с жалобами из-за укусов клещей", - сказала Елизавета Бычкова.

По ее словам, меры профилактики остаются прежними. "Собираясь в лес, будет не лишним нанести на тело специальные аэрозоли от клещей и кремы, если речь идет о ребенке. Они достаточно эффективны, а приобрести их можно в любой аптеке. Чтобы клещ не присосался, необходимо закрыть все тело. Рекомендуем отдавать предпочтение плотной одежде с длинными рукавами, желательно, чтобы воротник прикрывал шею. Обязательны брюки, которые следует заправить в носки, а верхнюю часть одежды в нижнюю. В качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги. Для обеспечения дополнительной защиты можно затянуть на поясе ремень. Вернувшись из леса, нужно снять всю одежду, принять душ и осмотреть себя на предмет наличия клещей. Особенно тщательно необходимо осмотреть места паховой области, подмышки, подколенные части", - отметила заведующая лабораторией.

В случае присасывания клеща необходимо как можно скорее удалить паразита и отправить его на исследование, чтобы определить, является ли он переносчиком возбудителей опасных болезней. "Извлечь клеща можно самостоятельно или обратиться к специалистам. Удалить клеща в домашних условиях можно при помощи прочной нитки или пинцета, проворачивая паразита против часовой стрелки", - подчеркнула Елизавета Бычкова.

Удаленного клеща обязательно нужно отнести на исследование в лабораторию. В случае необходимости врач назначит лечение.

Ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Анатолий Кулак добавил, что сейчас в лесах наблюдается обилие оленьей кровососки. "Это насекомое чаще нападает на копытных, оно питается кровью и внешне похоже на клеща. Оленья кровососка реагирует на любые движущиеся предметы, на людей. В солнечную погоду насекомое более активно, чем в пасмурную. В отличие от клеща она гораздо быстрее двигается и очень редко присасывается к человеку", - сказал он.-0-