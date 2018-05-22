В Беларуси намерены до конца года максимально задействовать потенциал региональных групп по ЦУР

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены до конца года максимально задействовать потенциал региональных групп по достижению ЦУР. Об этом заявила национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина сегодня на встрече с новым постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина отметила, что результаты реализации первых программ по достижению ЦУР впечатляют. Удалось реализовать все планы. Национальный координатор рассказала об основных направлениях дальнейшей работы, в том числе о намерении от национального уровня перейти на региональный. Речь идет об усилении региональных групп, их потенциала, больше внимания будет уделяться информационной работе с молодежью и детьми. "Эти направления до конца года мы хотели бы отработать максимально", - сказала она.

Вице-спикер добавила, что "есть замыслы сделать большую национальную ассамблею, национальный форум по достижению ЦУР, где значительную роль играют Совет Республики, Совет по устойчивому развитию и партнерская группа, которая очень активно включилась в работу". Мероприятия проводятся совместными усилиями, чтобы никто не оставался в стороне.

Заместитель председателя Совета Республики обратила внимание, что белорусская сторона рассчитывает на новые идеи и поддержку в достижении Целей устойчивого развития со стороны ООН/ПРООН. Иоанна Казана-Вишневецкий в свою очередь отметила значительные успехи Беларуси в реализации Целей устойчивого развития. ООН ориентирована на детальное сотрудничество, решение конкретных задач. Во время встречи стороны обсудили планы по развитию сотрудничества в этом направлении.-0-