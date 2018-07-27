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В Беларуси ограничено купание в 44 зонах отдыха, запрещено в трех

Общество 27.07.2018 | 14:30
Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 44 зонах отдыха, запрещено в трех, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ограничено купание детей на 21 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье в Брестском районе, пляж на озере в деревне Хмелево и пляж санатория "Надзея" в Жабинковском районе, зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте, на реке Щара в деревне Дарево Ляховичского района, пляж "Восток" в Бресте (правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста) и на озере Визжар в Жабинке, а также открытый водоем городского парка Малориты.

В Гомельской области в списке пляжи "Волотовской" в Центральном районе, "Западный" и "Любенский" в Советском районе Гомеля. Ограничения коснулись и Минской области: места массового отдыха на водохранилище "Рудня" Слуцкого района и на реке Случь в районе 11-го городка улицы Социалистическая в Слуцке, на Немане по улице Школьной в агрогородке Могильно, на водоеме по улице Неманской и на реке Уздянка по улице Интернациональной в Узде, на реке Уса в Узденском районе, пляж Солигорского водохранилища в Солигорске. В Могилевской области это пляж №1 "Центральный" и пляж ДУП "Санаторий им. В.И.Ленина" в Бобруйске.

Купание детей и взрослых ограничено на 23 зонах рекреации. В Брестской области в списке пляжи "Центральный" в Бресте (правый и левый берега реки Мухавец), в Могилевской области - Гребеневское водохранилище, пляжи на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района, городской пляж на правобережье Днепра в Шклове. Ограничения касаются и Гродненской области. Здесь речь идет об озерах в Щучине, "Лидское" в Лидском районе, в деревне Ошурки в Щучинском районе. В Минске это пляжи №1 водохранилища "Заславское", №2, 5, 6, 7, 8 водохранилища "Дрозды", №1 водохранилища "Комсомольское озеро". В Гомельской области - пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский" в Центральном районе, "Роповский" в Советском районе и "Новобелицкий" в Новобелицком районе Гомеля.

Запрещено купание на пляжах городского парка в Жабинке, №8, 9 водохранилища "Заславское" в Минске.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 20 по 26 июля обследовали 349 зон рекреации. На 42 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 33 рекомендации об устранении выявленных недостатков, направлено 16 писем в местные исполнительные органы, 24 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 710 проб воды, 67 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.-0-

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