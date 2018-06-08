8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, купание детей ограничено на десяти зонах рекреации. В Брестской области в список попали пляжи "Центральный" на правом и левом берегах реки Мухавец в Бресте, пляжи озера Меднянское в деревне Медно Брестского района и санатория "Надзея" на реке Мухавец в Жабинковском районе, а также зона рекреации на озере Рогознянское (поселок Берестье, Брестский район). В Гомельской области ограничения коснулись пляжей "Каскад-1" и "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" Центрального района Гомеля, "Западный" Советского района Гомеля.

На четырех зонах рекреации ограничено купание детей и взрослых. В Могилевской области это зоны на реке Днепр и на Гребеневском озере в Могилеве, пляжи на реке Днепр в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района. Кроме того, запрещено купание на одной зоне рекреации. Речь идет о пляже городского парка Жабинки.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 1 по 7 июня провели обследования 371 зоны рекреации. На 71 (19,1%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов.

По результатам оценки зон рекреации выдано 53 рекомендации об устранении выявленных недостатков, направлено 50 писем в местные исполнительные органы, 64 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 747 проб воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (в том числе 30 - по микробиологическим показателям, 16 - по санитарно-химическим).-0-