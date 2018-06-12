В Беларуси около 2 тыс. больных гепатитом С включены в программу лечения за счет бюджета

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 2 тыс. больных гепатитом С уже включены в программу лечения за счет бюджета. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси в 2018 году начато лечение гепатита С за счет средств бюджета. Мы единственная страна в мире, где государство выделяет на это деньги. На сегодняшний день в программу включено около 2 тыс. пациентов. Мы уже подготовили следующую заявку - на 4 тыс. человек, - рассказала Елена Богдан. - Речь идет о лекарственном средстве против гепатита С отечественного производства, который является пангеномным. То, что такие препараты производятся в стране, позволило получить достаточно низкие цены".

Елена Богдан уточнила, что лет 7-8 назад стоимость трех- или шестимесячного курса лечения одного пациента достигала $30-40 тыс. "Когда началось производство белорусских препаратов, мы получили стоимость в районе $800-900 за курс. То есть практически в 40-45 раз снизилась стоимость лечения одного пациента", - привела цифры специалист.

Эксперты миссии ВОЗ впечатлены тем, какая работа проводится в Беларуси в данном направлении. "В республике выстроена эффективная система иммунизации населения до 25 лет. Мы видим реальное снижение заболеваемости острым и хроническим гепатитом В. Доступ к препаратам для лечения вирусного гепатита С - также большое достижение", - сказал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Кроме того, в Беларуси начато лечение пациентов с рассеянным склерозом, расширяется перечень редких генетических заболеваний, лечением которых занимаются белорусские специалисты. Производятся отечественные средства антиретровирусной терапии, которые делают само лечение доступным большему количеству пациентов с ВИЧ-инфекцией. На сегодня более 70% таких больных получают белорусские препараты, их количество будет увеличено до конца года.-0-