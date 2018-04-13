В Беларуси около 99% судебных экспертиз проводятся в течение 30 дней - Швед

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 99% судебных экспертиз проводятся в течение 30 дней. Такие данные в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА привел председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

По его словам, решение о создании комитета 5 лет назад было единственно правильным и своевременным. "Поскольку я и мои коллеги, которые участвовали в формировании структуры и подготовке плана действий, имели опыт работы в правоохранительных органах, то четко понимали круг проблем, которые накопились в этой сфере. А их было немало. Все вопросы решены кардинально и на многие годы вперед, - сказал председатель ГКСЭ. - Например, если брать сроки проведения экспертиз, то в 99% мы все делаем в течение 30 суток. Такого нет нигде на постсоветском пространстве". Всего в год проводится около 340 тыс., а за пять лет - более 1,6 млн экспертиз.

Андрей Швед констатировал, что до 2013 года самой главной проблемой были длительные сроки проведения экспертных исследований. Из-за слабой технической оснащенности, износа оборудования, малочисленности экспертов и ряда других причин сроки проведения экспертиз достигали в среднем 6-8 месяцев, а пожарно-технические - 1,5-2 лет. Были ситуации, когда, к примеру, у сбытчика находили наркотики, а он сидел в следственном изоляторе по полгода, а то и больше, и ждал заключения экспертов. "А можно было давно расследовать уголовное дело и направить его в суд. Ведь речь шла не об одном уголовном деле, а о десятках тысяч. Это затрагивало судьбы людей. Ведь нет ни одного уголовного дела, по которому бы не проводилась экспертиза", - добавил он.

Это было связано с тем, что ранее существовали разрозненные экспертные подразделения как минимум в восьми государственных ведомствах. На них был возложен ряд основных задач и криминалистическое обеспечение. Судебная экспертиза "была, мягко говоря, функцией второго, а то и третьего порядка". Каждый руководитель формировал свое видение решения задач, которые были первостепенными для его ведомства. Поэтому имелись серьезные сложности, связанные с судебно-экспертным обеспечением правоохранительной деятельности.

Следующая проблема - вопросы качества экспертиз, продолжил Андрей Швед. Не было общих требований, единых подходов, как определить, насколько экспертиза качественная и научно обоснованная. И эти вопросы никто не регулировал. "Получалось так, что экспертные подразделения были в каждом ведомстве, их никто не координировал и не знал, по каким критериям их осуществлять. Доходило до того, что по одним делам одно экспертное учреждение или служба делает один вывод, а вторая - противоположный. Что делать прокурору или следователю? Ведь зачастую заключение эксперта - один из основных источников доказательства", - отметил председатель комитета.

Сейчас в Беларуси выстроена централизованная система контроля качества. Определенная категория экспертиз по некоторым уголовным делам, например, тяжким и особо тяжким, в отношении экспертов, которые работают первый год или допускали какую-либо ошибку, постоянно рецензируется.

За столь непродолжительный срок удалось решить и кадровую проблему. Престиж профессии судебного эксперта возрос, на многие специальности отмечается конкурс. Многочисленные иностранные делегации дают высокую оценку работе госкомитета, резюмировал Андрей Швед.-0-

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