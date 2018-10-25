В Беларуси определен порядок проведения переписи населения в 2019 году

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок организации и проведения переписи населения Беларуси, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года, определен постановлением Национального статистического комитета от 10 октября 2018 года №98, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие/пребывающие в стране. Также переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, но на дату переписи временно пребывали на территории иностранных государств. Выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу на срок 1 год и более переписи не подлежат.

Местом постоянного жительства считается тот населенный пункт, одноквартирный жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, используемое для проживания, в котором респондент проводит большую часть своего времени. Это место может не совпадать с адресом, по которому респондент зарегистрирован.

При сборе персональных данных респондентов не будут учитываться события, произошедшие после даты проведения переписи. Переписные листы и другая документация заполняются на людей, умерших после 4 октября 2019 года и не заполняются на детей, родившихся после этой даты.

Постановлением определены также способы сбора персональных данных. Предусмотрен опрос переписным персоналом каждого совершеннолетнего респондента и заполнение форм переписного листа при обходе жилых помещений, а также при посещении респондентами переписных участков. Респонденты смогут заполнить переписные листы в интернете. При обработке персональных данных будут обезличены.

Во время переписи, ежедневно с 9.00 до 21.00, будет работать единая телефонная справочно-информационная служба для консультирования респондентов и переписчиков.

Предварительные итоговые данные переписи о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, по областям и Минску будут в свободном доступе до 3 февраля 2020 года. Основные итоговые данные о численности населения по республике, областям и Минску с распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования будут доступны до 1 июня 2020 года. Об итоговых данных переписи по вопросам, касающимся сельскохозяйственной деятельности, можно будет узнать до 1 июля 2021 года.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года.-0-