В Беларуси от отравления грибами пострадали 50 человек

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси от отравления грибами в этом году пострадали 50 человек, из них трое - дети от 3 до 6 лет. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Больше всего случаев отравления грибами произошло в Минске (25) и Гомельской области (6).

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В центре отметили, что незнание видов грибов, игнорирование правил сбора, обработки может повлечь тяжелые последствия: от острых форм отравлений до смертельных исходов. Сильнодействующие яды в несъедобных грибах не разрушаются при кулинарной обработке. Отравиться можно и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях характеризуется резкой болью в животе, не прекращающейся рвотой, поносом, слабостью, головной болью. Далее могут присоединяться судороги, галлюцинации.-0-