21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом, количество пациентов ежегодно сокращается. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске сообщил главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Гуревич проинформировал, что в 2017 году в Беларуси было выявлено чуть больше 2,3 тыс. пациентов с туберкулезом, хотя еще 8 лет назад выявляли около 5,5 тыс. "Из года в год сокращается количество пациентов, которые находятся на учете в противотуберкулезных организациях, сейчас их примерно 5 тыс. человек, а также тех, кого направляют на принудительное лечение. Если 5-6 лет назад таких было более 1,2 тыс., то в прошлом году - чуть больше 200 человек по всей стране", - рассказал директор РНПЦ.

По его мнению, таких результатов помогло достичь внедрение пациент-ориентированной модели. В частности, она подразумевает лечение в амбулаторных, а не стационарных условиях, интегрированное оказание медуслуг, когда помощь по месту лечения пациенту оказывают врачи различного профиля.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава напомнил, что с 1 января в Брестской области стартовал пилотный проект по внедрению новой модели финансирования фтизиатрической помощи. Его суть в том, чтобы расширить функции амбулаторно-поликлинического звена по активному выявлению и лечению больных туберкулезом. Средства, которые высвобождаются от того, что больные туберкулезом получают медпомощь амбулаторно, а не в стационаре, можно направлять на повышение качества лечения. Геннадий Гуревич выразил надежду, что пилотный проект окажется успешным и через несколько лет опыт распространится на все регионы.-0-