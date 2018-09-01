В Беларуси отмечают День знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечают День знаний. В школах пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Лукашенко: в современном мире знания - самое важное приобретение "Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира", - говорится в поздравлении.

1 сентября - это праздничный день для всех учащихся, студентов и их родителей. Он наполняет ощущением праздника сердца многих тысяч людей - от школьника до профессора, объединенных неутомимой жаждой познания и радостью творчества.

С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Для них все в этот день является первым: первый портфель, первый учебник и первый букет первой учительнице. Традиционно каждый учебный год в школах Беларуси начинается с особенного урока, посвященного родной стране. В нынешнем году первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".

Первый урок в школах Беларуси пройдет на тему "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…" Первый урок во всех школах будет посвящен Году малой родины. На торжественные мероприятия приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, белорусские писатели, известные выпускники учреждений образования, видные общественные и государственные деятели, медийные персоны.

В 2018/2019 учебном году будут функционировать свыше 3 тыс. учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. За парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября открыты три новых учреждения общего среднего образования: в Минске на 1020 учащихся, в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района - на 720 учеников. В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся на более чем 1,5 тыс. школьных автобусов.

В новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест.

Государство делает все возможное для того, чтобы молодые граждане Беларуси получили прекрасное образование на уровне европейских и мировых стандартов, выросли физически крепкими и здоровыми, реализовали свои таланты и стали настоящими патриотами своей страны.-0-