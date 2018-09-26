В Беларуси пенсию получают более 2,5 млн человек

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси получателями пенсии являются более 2,5 млн человек, сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси сегодня пенсию получают свыше 2,5 млн человек, в их числе инвалиды трудоспособного возраста. Пенсии у нас индексируются в связи с ростом средней заработной платы. И очень отрадно, что в этом году нам удалось произвести перерасчет трудовых пенсий дважды, в отличие от предыдущего года. В результате перерасчетов с 1 мая пенсии были повышены в среднем на 5,4%, с 1 августа - на 10,1%. Средний размер трудовой пенсии по возрасту в сентябре составляет Br374,76. Что касается социальных пенсий, то они перерасчитываются ежеквартально в связи с изменением бюджета прожиточного минимума", - рассказал Александр Румак.

По его словам, пожилым белорусам также оказывается государственная адресная социальная помощь. "В зависимости от уровня доходов пожилые люди получают ежемесячное социальное пособие или же единовременное социальное пособие. Более 4 тыс. одиноких граждан в первом полугодии стали получателями таких пособий. Напомню, чтобы получать ежемесячно такую поддержку, уровень доходов должен быть ниже бюджета прожиточного минимума. Но чаще граждане обращаются за единовременным пособием, по причине тяжелой болезни, или необходимости в ремонте жилья. Такая единовременная помощь может достигать до 10 бюджетов прожиточного минимума, но в каждом случае размер определяется в зависимости от той проблемы, с которой столкнулся пожилой человек", - отметил замминистра.

Кроме того, в первом полугодии обследованы условия жизни всех пожилых людей. "На 1 июля у нас проживало 7 тыс. 939 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 тыс. 859 пострадавших от последствий войн и более 570 членов семей военнослужащих, погибших в годы войны. В фокусе нашего внимания также одинокие и одиноко проживающие пожилые люди. В итоге были обследованы 158,1 тыс. человек. Большинство поступивших заявок касались обеспечения безопасных условий жизни. В частности, это ремонт печного и газового оборудования, замена электропроводки, установка пожарных извещателей", - сказал Александр Румак.-0-