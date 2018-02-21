21 февраля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется изменить подходы к вовлечению в оборот ветхого и пустующего жилья на селе. Об этом сообщил сегодня на заседании круглого стола "Возвращение к малой родине: нужна ли земля современному человеку?" консультант отдела правового регулирования земельных отношений, геодезии, картографии Госкомимущества Александр Павлов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Павлова, в настоящее время готовятся изменения в указ Президента, которым закреплены меры по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности. "В указ будут вноситься изменения, работа ведется. О том, какие конкретно подходы к вовлечению ветхого и пустующего жилья будут закреплены, пока говорить преждевременно, предлагается в том числе применять упрощенный порядок передачи таких объектов желающим", - сказал он.

В заседании круглого стола приняли участие владельцы агроусадеб, крестьянско-фермерских хозяйств, представители родовых поместий, экопоселений. Они поднимали темы развития в республике экологического земледелия, привлечения молодежи в сельскую местность, развития инфраструктуры в деревнях. Один из вопросов касался выделения земли фермерам для выращивания сельскохозяйственной продукции.

"Во многих населенных пунктах есть участки, которые не обрабатываются годами, но люди просят землю в полях. И здесь возникают проблемы. Земли, которая ухожена, свободной нет. Необходимо возрождать деревни, где пустуют дома, и привлекать людей, которые хотели бы в эти места переехать. Здесь могут создаваться родовые поместья, экопоселения. Нужно больше проявлять внимания к тем, кто хочет работать на земле", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Леонид Маринич.

На заседании круглого стола прозвучало предложение продавать брошенные и пустующие дома за одну базовую величину и установить сроки вовлечения новым собственником земель в оборот.-0-