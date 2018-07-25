25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется повысить роль управляющего в деле о банкротстве. Это предусмотрено законопроектом "О несостоятельности или банкротстве", который находится сейчас в процессе доработки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец.

"При разработке законопроекта мы пересматриваем полномочия управляющего в делах об экономической несостоятельности и банкротстве. Меняем роль суда при рассмотрении дел этой категории. При этом исходим из логики, что только юридическими инструментами и методами экономические вопросы и проблемы не решаются. Поэтому в новом законопроекте стремимся реализовать на практике эффективную модель рассмотрения дел об экономической несостоятельности и банкротстве, которая связана в том числе с повышением роли управляющего с одновременным усилением его ответственности", - сказал Юрий Кобец.

Речь идет прежде всего о возможности самостоятельно принимать управленческие решения. Сейчас управляющий очень сильно связан необходимостью согласовывать многие свои действия, прежде всего с судом. "Но судья не экономист, он юрист. Чтобы оценить экономическую составляющую, экономический эффект тех или иных решений управляющего, он вынужден прибегать к мнению специалистов, затребовать заключения, привлекать к участию в процессе специалистов. Это затягивает время рассмотрения дела, процедуру принятия решения", - отметил зампредседателя ВС. С учетом того, что почти каждое принимаемое управляющим по согласованию с судом решение может быть обжаловано, процесс может еще больше затянуться.

Наряду с расширением полномочий управляющего планируется закрепить гарантию защиты прав кредиторов и сохранить процедуру обжалования действий управляющего. При обжаловании суды будут проверять прежде всего правомерность полномочий управляющего на принятие тех или иных решений и соответствие этих решений установленным процедурам. Предполагается изменить подходы к порядку назначения управляющих - путем случайной выборки его кандидатуры из базы. Эта мера призвана исключить коррупционную составляющую при назначении управляющих по конкретным делам о несостоятельности или банкротстве.

Действующий закон об экономической несостоятельности (банкротстве) больше ориентирован на защиту прав должника, нежели кредитора. По мнению Верховного суда, это не совсем правильно. Поэтому в сформулированных ВС предложениях к законопроекту акцент делается на увеличении роли совета кредиторов. "Прежде всего кредиторы (при активном участии управляющего как центральной фигуры дела об экономической несостоятельности или банкротстве) должны принимать основные решения о судьбе предприятия, поскольку они заинтересованы в возврате своих денег. При этом упорядочиваются функции процессуального контроля со стороны суда за этой процедурой. Судья, в чьем производстве находится дело, обязан гарантировать законность и прозрачность процедуры", - добавил зампредседателя ВС.

В целом нормы проекта направлены на стимулирование к добровольному и своевременному объявлению субъектами хозяйствования своей экономической несостоятельности, чтобы сохранить возможность ведения бизнеса и восстановления платежеспобности путем финансового оздоровления, упрощение реализации имущества для оперативного и полного удовлетворения требований кредиторов, стимулирование управляющих к более быстрому и эффективному проведению процедур несостоятельности, улучшение условий ведения бизнеса в Беларуси.

Сейчас законопроект находится на доработке в Министерстве экономики с учетом мнения заинтересованных. Концептуальная переработка потребовалась в связи с тем, что отдельные подходы, заложенные проектом два года назад, сегодня утратили актуальность. В последнее время в стране произошли реформы, направленные на минимизацию вмешательств государства в экономическую деятельность субъекта хозяйствования при повышении личной ответственности его руководителя, упрощение условий ведения предпринимательской деятельности и исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу, принятие декрета №7. Осенью законопроект планируется внести в Палату представителей.-0-