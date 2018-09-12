12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется привить против гриппа не менее 40% населения страны, в том числе до 75% из групп риска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В стране завершается подготовительный этап к проведению вакцинации против гриппа. Прививать на бесплатной основе будут с использованием вакцины "Гриппол Плюс" (Россия), для вакцинации на платной основе будут доступны вакцины других производителей. Высокоспецифичный иммунитет формируется через 7-14 дней после вакцинации, сохраняется он до 6-12 месяцев. Завершить кампанию планируется до 1 декабря.

В пресс-службе добавили, что все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Беларуси. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса.

По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, в сезон 2018-2019 годов ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. Прогнозируется, что в возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети в возрасте до 14 лет. Риску заболеть также подвержены беременные, люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

В Беларуси в 2017 году против гриппа было вакцинировано 40,5% населения. С ноября 2017 года по март 2018 года благодаря проведенной вакцинации удалось предупредить более 135 тыс. случаев гриппа (в том числе более 16,2 тыс. случаев осложненных форм), более 182 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. Предотвращенный экономический ущерб оценивается в сумму, эквивалентную $76,8 млн, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $15,8.-0-