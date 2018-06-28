В Беларуси планируется усовершенствовать систему государственной научной экспертизы

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется усовершенствовать единую систему государственной научной и научно-технической экспертизы. Соответствующие предложения обсуждались на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах при Государственном комитете по науке и технологиям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В частности, планируется внести изменения в положение о порядке функционирования данной системы и создать правовые основы для постоянной эксплуатации автоматизированной информационно-аналитической системы "Экспертиза". Кроме того, проектом постановления "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 года №431" предусматривается учредить конкурс на звание лучшего эксперта года с установлением соответствующего вознаграждения.

Также на заседании рассмотрели предложения, подготовленные для включения в проект постановления Совета Министров Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 года №961". В документе предлагается учитывать риск научной, научно-технической и инновационной деятельности (20%), а также объективные причины, по которым добросовестные исполнители освобождаются от ответственности в случае невыполнения поставленных задач. Аналогичные основания предлагается предоставить и заказчику. "В условиях жесткой мировой конкуренции такое решение позволит избежать отказа ученых от проведения работ с повышенными рисками по ряду важных для страны направлений", - отметил председатель ГКНТ Александр Шумилин. Он добавил, что в случае спорных вопросов решение по возврату бюджетных средств будет приниматься с учетом мнения Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров.-0-