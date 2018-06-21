В Беларуси подготовлен проект стратегии управления водными ресурсами до 2030 года

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Проект стратегии был представлен для обсуждения на заседании общественного координационного экологического совета при Минприроды. Также на повестку был вынесен вопрос формирования бассейнового совета реки Припять и выбора в его состав представителя общественного объединения, деятельность которого направлена на охрану и использование вод.

Кроме того, членов общественного координационного экологического совета проинформировали о ситуации с обсуждением отчетов об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и реализации лесохозяйственных, противопожарных и иных проектов на территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота".

Территория Беларуси имеет 5 трансграничных бассейнов рек с сопредельными странами (Россия, Украина, Латвия, Литва, Польша). Важным принципом, закрепленным в Водном кодексе Беларуси, является бассейновое управление водными ресурсами, которое реализуется путем создания бассейновых советов. Их деятельность направлена на обеспечение организационной основы управления речными бассейнами для достижения целевых показателей и критериев качества воды, что согласуется с принципами Водной рамочной директивы ЕС и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, к которой Беларусь присоединилась в 2003 году.

В соответствии со статьей 19 Водного кодекса Беларуси бассейновые советы создаются для бассейнов рек Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман и Припять для разработки рекомендаций по охране и рациональному (устойчивому) использованию водных ресурсов. В настоящее время такие советы созданы для рек Днепр и Западный Буг. В июне текущего года предусмотрено создание Припятского бассейнового совета.-0-