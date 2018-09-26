В Беларуси появилась новая вакцина от гриппа

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрирована четырехвалетная вакцина от гриппа, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Вакцины содержат только те штаммы вирусов гриппа, с которыми с наибольшей вероятностью столкнется население в предстоящем эпидсезоне. Производители всегда включают три актуальных штамма: два варианта вируса гриппа А и один - В.

В этом году в Беларуси впервые зарегистрирована четырехвалетная вакцина "Ваксигрипп Тетра" (Франция), которая дополнительно содержит еще один штамм вируса типа В. Соответственно такая вакцина обеспечивает защиту от большего количества вариантов вируса. На данный момент она доступна в платных центрах.

За счет бюджета в этом сезоне будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия). На платной основе будут доступны "Инфлювак" (Нидерланды) и "Ваксигрип" (Франция). Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса. Массовая вакцинация начнется с 1 октября. В Беларуси планируется привить против гриппа не менее 40% населения страны, в том числе до 75% из групп риска.

В 2017 году в стране против гриппа было вакцинировано 40,5% населения. С ноября 2017 года по март 2018-го благодаря проведенной вакцинации удалось предупредить более 135 тыс. случаев гриппа (в том числе свыше 16,2 тыс. случаев осложненных форм), более 182 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. Предотвращенный экономический ущерб оценивается в сумму, эквивалентную $76,8 млн, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $15,8.

Что касается заболеваемости, по словам Инны Карабан, ситуация соответствует этому периоду года. "Похолодало, поэтому у людей появились признаки острой респираторной инфекции, но роста заболеваемости ОРИ и гриппом нет", - сказала заместитель начальника отдела.-0-