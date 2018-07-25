В Беларуси предлагается создать институт госэкспертизы инновационных проектов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил создать институт государственных экспертов в Беларуси, который давал бы объективную оценку научным и инновационным проектам, претендующим на финансовую поддержку государства или реальной сферы экономики. С таким предложением он выступил во время встречи с ректорами вузов, представителями научных школ БНТУ, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"В первую очередь речь идет о научных разработках инновационного характера, для реализации которых привлекаются бюджетное финансирование или финансирование предприятий. Чтобы эти проекты действительно работали, должна быть очень серьезная экспертиза. Ее уровень нужно ужесточить, особенно для тех проектов, которые реализуются за счет бюджетных средств. Для этого надо создать институт государственных экспертов", - сказал Михаил Мясникович.

"Возможно, они должны утверждаться решением главы государства. Если эксперт ставит свою подпись, это будет говорить о том, что конкретная научная тематика или инновационная разработка является действительно новой не только для отечественной экономики, но и на мировом уровне. В этом случае меньше будет мелкотемья и патентов и научно-технических отчетов, которые лежат на полке", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович посетил научно-технологический парк БНТУ "Политехник", где встретился с ректорами вузов, представителями научных школ БНТУ, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Участники обсуждали развитие системы образования, поддержку молодых кадров, усиление взаимодействия высшей школы с реальным сектором экономики. После этого состоялся прием граждан Советского района. Они интересовались возможностью выплаты минимальной социальной стипендии для всех студентов, правом присвоения ученых званий, строительством студенческого кампуса.-0-

Ректор БНТУ Сергей Харитончик

Фото Максима Гучека