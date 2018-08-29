В Беларуси предлагается выработать единую систему поощрения молодых педагогов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси надо выработать единую систему поощрения молодых педагогов. Об этом заявила депутат Постоянной комиссии по образованию и культуре Палаты представителей Лилия Кирьяк в новом выпуске специального проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" в эфире канала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Вопрос престижности педагогической профессии в последние годы поднимается часто. Многое сделано профильным министерством - это и педклассы, и льготы для олимпиадников при поступлении, но высоких проходных баллов, как на экономические и юридические специальности, так и нет. "Сегодня не до конца решена проблема оплаты труда молодых кадров. Да, есть доплаты. Но я считаю, если молодой специалист талантливый, умеет построить урок, то его надо поощрять. Надо выработать единую систему поощрения молодых специалистов", - сказала Лилия Кирьяк. Депутат подчеркнула, что нужно дать педагогу возможность расти.

Что касается профориентационной работы в школах, то создание в 2016 году педклассов - это только начало. С нового учебного года в школах Беларуси заработают агроклассы. "Не случайно мы с этого года вводим профессиональную подготовку в 10 классе. Перечень специальностей утвержден, - отметил министр образования Игорь Карпенко. - Молодые люди получат азы рабочей профессии, в будущем они смогут их использовать, навыки пригодятся".-0-