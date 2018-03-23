В Беларуси продолжается создание надежной правовой базы в сфере таможенного регулирования - Сенько

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается создание надежной правовой базы в сфере таможенного регулирования. Об этом заявил сегодня на выездном заседании общественно-консультативного совета при Государственном таможенном комитете в Гомеле председатель ГТК Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой выездного заседания стало обсуждение первых итогов работы в условиях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Как было отмечено, Гомельский регион был выбран в качестве площадки для обсуждения данной темы неслучайно: здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, функционирует свободная экономическая зона. Участниками заседания стали представители таможенных органов, а также субъекты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.

Открывая мероприятие, Юрий Сенько отметил, что создание надежной правовой базы в сфере таможенного регулирования продолжается: национальное законодательство приводится в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС. "Разработан проект указа, в соответствии с которым будут решаться первоочередные вопросы в сфере таможенного регулирования, ведется разработка проекта постановления Совета Министров Беларуси о мерах по реализации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, ряда нормативно-правовых актов Государственного таможенного комитета. Начата работа над новой редакцией закона о таможенном регулировании, которую планируется завершить до конца текущего года. Все это позволит создать надежную правовую базу в сфере таможенного регулирования по различным направлениям", - сказал Юрий Сенько.

Он также подчеркнул, что продолжается работа по модернизации информационных систем таможенных органов. В частности, налажено взаимодействие с общегосударственной автоматизированной информационной системой. Планируется, что в течение этого года будет получен доступ к информационным ресурсам различных министерств и ведомств.

Все это позволит повысить эффективность таможенного контроля, ускорить порядок совершения операций. А это даст возможность активизировать свою деятельность субъектам хозяйствования, связанным с внешними рынками, работать в более комфортных условиях.

В беседе с журналистами первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский отметил, что после вступления в силу кодекса работа таможенных органов идет спокойно, в плановом режиме. По его словам, это связано с тем, что к вступлению документа таможенные органы Беларуси готовились заранее. "В течение года таможенная служба отработала ряд норм, были проведены эксперименты. Сейчас мы от экспериментов перешли к обычному применению норм. Это и автоматический выпуск товаров, сокращение сроков оформления, переход на электронное таможенное декларирование и т.д.", - сказал Владимир Орловский.

Также на заседании подведены итоги работы в прошлом году экспертно-консультативных групп по транзиту, таможенно-тарифному регулированию и информационным технологиям. Обозначены планы и задачи на 2018 год.

В свою очередь представители бизнеса, предприятий смогли задать вопросы, касающиеся правоприменительной практики норм, которые претерпели изменения, высказать свои предложения по совершенствованию законодательства.-0-