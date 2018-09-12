В Беларуси прорабатывают концепцию создания ведомственного учреждения образования СК

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывают концепцию создания ведомственного учреждения образования Следственного комитета, сообщил председатель комитета Иван Носкевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" .

"Сейчас мы прорабатываем концепцию создания собственного ведомственного учреждения образования, в котором будут осуществляться переподготовка и повышение квалификации специалистов для нужд Следственного комитета из числа выпускников юридических вузов, а также лиц, имеющих высшее юридическое образование и стаж работы по специальности", - сказал Иван Носкевич.

Руководитель комитета также отметил законотворческую деятельность ведомства. Список предложений за последний год довольно обширен. В частности, совместно с Генеральной прокуратурой и Палатой представителей прорабатывается вопрос ужесточения ответственности за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству, а также введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства. Этот законопроект находится в Палате представителей.

Инициированы изменения в уголовно-процессуальное законодательство касательно возможности в определенных случаях заменить понятых непрерывной звуко- и видеозаписью хода следственного действия. Прорабатывается вопрос о создании государственного целевого внебюджетного фонда возмещения вреда потерпевшим в результате совершения особо тяжкого либо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека, повлекшего смерть либо причинение тяжкого телесного повреждения.-0-