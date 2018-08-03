В Беларуси проводят акцию "Отдых без вреда природе"

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит акцию "Отдых без вреда природе" до 20 августа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды организуют рейды, чтобы предупредить нарушение гражданами природоохранного законодательства во время посещения мест и зон отдыха у водоемов, особо охраняемых природных территорий, любительского рыболовства, а также проводят разъяснительную работу об организации отдыха без вреда природе.

В Год малой родины в Беларуси уделяется особое внимание наведению порядка на земле, подготовке зон и мест отдыха для граждан, созданию условий для экологического туризма, любительского рыболовства, а также сохранению ценных экосистем, наведению и поддержанию порядка на особо охраняемых природных территориях, водных объектах, в лесах. Минприроды и его территориальные органы на регулярной основе проводят рейды по контролю за поддержанием в надлежащем состоянии и обустройством зон и мест отдыха на водных объектах. Собственникам выдаются предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений.

"В стране с каждым годом обустраивается все больше специальных мест для отдыха и повышается уровень экологической культуры граждан. Но, к сожалению, встречаются случаи безответственного отношения отдыхающих к окружающей среде. Чаще всего во время отдыха на природе допускаются такие нарушения, как разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, краснокнижных растений", - отметила пресс-секретарь.

Минприроды рекомендует гражданам организовывать отдых на природе в специально обустроенных для этого местах.-0-