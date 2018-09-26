В Беларуси проживают 396 человек старше 100 лет

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают 396 человек, которые старше 100 лет, - большинство из них женщины, сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 1 июля в Беларуси проживали 396 человек старше 100 лет, в том числе 41 мужчина и 355 женщин. По международным критериям население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более. В Беларуси этот показатель составляет 14,9%. Удельный вес пожилых среди населения Беларуси 25,1%. В сельской местности этой показатель выше - 32%, в городах - 23,1% . При этом на 1 тыс. мужчин старше трудоспособного возраста в Беларуси приходится 2,4 тыс. женщин",- рассказал Александр Румак.

По его словам, на начало года в Беларуси проживали 2 млн 377 тыс. человек старше трудоспособного возраста, в их числе 696 мужчин и 1 млн 681 тыс. женщин.-0-