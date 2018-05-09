9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают 8 412 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 4006 непосредственно участников боев, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В частности, на 1 апреля насчитывалось 2 430 человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, 451 блокадник Ленинграда, 143 человека, работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах других государств.

В составе специальных формирований, занятых в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, участвовали 36 человек. За 2014-2017 годы ветеранов стало на 13 тыс. меньше, их средний возраст - 95-96 лет.

К категории граждан, пострадавших от последствий войны, относятся 17,4 тыс. жителей республики. Чуть более 16 тыс. человек - бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, 605 - члены семей погибших военнослужащих.

В республике насчитывается 634 инвалида с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.

Кроме повышения пенсий и доплат к ним, для перечисленных категорий в законодательстве предусмотрен ряд льгот и социальных услуг. Во всех населенных пунктах республики регулярно проводятся обследования условий жизни ветеранов, членов семей погибших в годы войны, одиноких пожилых людей, оказывается необходимая поддержка.-0-