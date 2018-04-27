В Беларуси расширят права руководителей бюджетных организаций в стимулировании работников

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить права руководителей бюджетных организаций в стимулировании работников за инициативу и результативный труд. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
Это предусмотрено нормативными правовыми актами по изменению условий оплаты труда работников бюджетных организаций, подготовленными Министерством труда и социальной защиты. В них предусматривается установление базовой ставки (вместо тарифной ставки первого разряда) на уровне бюджета прожиточного минимума, переход от централизованного к смешанному регулированию оплаты труда работников бюджетных организаций.
"Наша позиция в этом вопросе следующая: необходимость изменения оплаты труда в бюджетных организациях назрела давно. Но при введении предложенной системы необходимо предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы сохранить возможности стимулирования труда работников", - сказал Михаил Орда.
В Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов заложена норма, согласно которой уровень зарплаты работников бюджетных организаций должен быть не ниже 80% заработной платы в целом по республике. Средняя заработная плата у работников бюджетных организаций в январе-марте 2018 года составила Br686,6.-0-
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