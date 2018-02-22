22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается вопрос об увеличении времени приема у врачей общей практики, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА.

"В республике и в столице идет перевод участковых врачей на работу по общеврачебной практике. На сегодня уже утверждены нормативы. Если у врача-терапевта участкового норматив был один врач на 1,7 тыс. человек, то по врачу общей практики это будет норматив один врач на 1,5 тыс. человек. Мы рассматриваем вопрос по увеличению времени приема пациентов", - сказал Сергей Малышко.

Переход на систему врача общей практики - это не механическое переименование участковых врачей-терапевтов. Это возвращение к тому опыту, когда один врач обладал навыками смежных специальностей - офтальмолога, невролога, хирурга, оториноларинголога. Работа будет организована по принципу команды "врач общей практики, помощник врача и медсестра общей практики".

В Минске в 2017 году переподготовку и курсы повышения прошел 371 человек из числа участковых терапевтов.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

На строительство и ремонт учреждений здравоохранения в Минске выделено более Br139 млн В Минске в этом году продолжатся работы по реконструкции и строительству корпусов 4-й, 5-й и 9-й ГКБ, детской инфекционной клинической больницы и онкологического диспансера.

Многопрофильный клинический центр откроют в Минске На его базе откроются центры коллективного пользования КТ и МРТ-диагностики, маммографии экспертного уровня. Из 3-й городской клинической больницы сюда переведут отделение колопроктологии на 60 коек с консультативно-диагностическим отделением и стомийным кабинетом.

Новое оборудование и современные средства связи для скорой помощи закупят в Минске к Евроиграм-2019 "В настоящее время активно ведется подготовка службы скорой медпомощи к работе по медицинскому обеспечению II Европейских игр. В 2018 году для столичной службы СМП будет закупаться медоборудование, современные средства связи, автомобили", - сказал Сергей Малышко.

Общежитие для медиков в Центральном районе Минска планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году "На улице Выготского строится двухподъездное девятиэтажное общежитие на 124-126 блоков, которое внесет свой вклад в закрепление кадров на рабочих местах", - сказал Сергей Малышко.