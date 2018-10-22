В Беларуси рассмотрят возможность выходной недели на майские праздники 2019 года

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассмотрит возможность введения дополнительных выходных дней на майские праздники в 2019 году. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, целесообразно ли с экономической точки зрения выходить на работу в среду 8 мая, учитывая, что 7 мая во вторник будет Радуница, а 9 мая в четверг - День Победы, он сказал, что экономическая составляющая в этом случае двоякая. С одной стороны, это производственные показатели по выручке, когда люди производят продукцию, с другой - это сфера услуг, розничная торговля и транспорт.

"Глубоко в эти расчеты мы, конечно, пока не погружались, но примерно эти сферы паритетны. Поэтому с экономической точки зрения эффекта большого не получим, если будем работать именно в среду один день. Поэтому на уровне правительства эта тема, я думаю, будет отдельно рассмотрена именно с учетом специфики мая 2019 года и, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение", - отметил Дмитрий Крутой.