В Беларуси рассмотрят введение нового вида уголовной ответственности за продажу контрафактного алкоголя

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители рассмотрят возможность введения уголовной ответственности к продавцам контрафактного алкоголя при летальных случаях, связанных с употреблением. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника управления - начальник первого отдела первого управления ГУБЭП МВД Беларуси Александр Погоский, передает корреспондент БЕЛТА.

Данный вопрос будет рассматриваться в рамках комплекса мер, который разработан МВД со Следственным комитетом, Государственным таможенным комитетом и Госпогранкомитетом, сказал Александр Погоский. "Будем рассматривать вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за производство, сбыт или ввоз на территорию Беларуси контрафактного и фальсифицированного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенный в крупном размере группой лиц, действия которых повлекли по неосторожности смерть", - пояснил он.

"Это только пока обсуждение. Все на стадии проработки, сама идея введения такой ответственности возникла около месяца назад. И связано это с либерализацией бизнеса: возможно, ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) будет упразднена. К ответственности же сейчас привлекаются те, кто ввозит крупные партии и получает с этого доход", - отметил представитель МВД.

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