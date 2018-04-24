24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет количество вакансий, а неполная занятость сокращается, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные направления, приоритеты 2018 года и вообще этой пятилетки - рынок труда, стабильный, эффективный. Ситуация на рынке труда улучшается. Мы видим положительную динамику. Конечно, мы не достигли уровня 100%. Вместе с тем за два месяца (январь-февраль) число занятых в экономике сократилось всего на 14 тыс. человек. В то время как за январь-февраль прошлого года эта цифра была 94 тыс.", - сказала Ирина Костевич.

Почти в два раза сократилась неполная занятость. Это также характеризует рынок труда, добавила министр. "Но самое главное - растет спрос на рабочую силу. У нас на 1 апреля насчитывается более 60 тыс. вакансий в целом по Беларуси. Конечно, ситуация по регионам различна", - отметила Ирина Костевич.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,5%, "при этом в Минске вообще идеальная ситуация - 0,2%". Что касается трех регионов, где этот показатель 0,7% (Брест, Витебск и Гомель), там также наблюдается положительная динамика. По словам министра, такие цифры свидетельствуют, что люди активно пошли искать работу и стали обращаться в органы по занятости.

Важнейшее направление - обеспечение достойного труда. В Беларуси поэтапно, пошагово снижается количество рабочих мест с вредными, опасными условиями труда.

"Что касается уровня заработной платы, задача поставлена и ее надо выполнять. Но самое главное - это увязка с производительностью труда", - сказала Ирина Костевич. Если растет экономика, должна расти зарплата и в бюджетной сфере, добавила министр.

С учетом старения населения, увеличения продолжительности жизни важно обеспечивать качественное социальное обслуживание, социальную защиту населения, уверена руководитель ведомства. По ее словам, это направление будет развиваться, а количество востребованных услуг будет расширяться. В этой связи необходимы соответствующие стандарты и мониторинг этих услуг.-0-