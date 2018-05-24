В Беларуси с начала года в ДТП погибли 6 детей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли шесть детей. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние десять лет устойчиво снижается количество случаев детского травматизма, однако цифры по-прежнему высокие. Так, за январь-апрель в 90 дорожно-транспортных происшествиях погибли пять детей, 97 получили ранения. На сегодняшний день уже шесть погибших детей и 125 раненых", - отметила Анна Банадык.

Согласно приведенной статистике за январь-апрель, среди пяти погибших несовершеннолетних четверо были пассажирами, один велосипедист.

По мнению специалиста, предпринимаемые меры по профилактике дорожного травматизма дают свои результаты. "Сегодня дети знают и соблюдают ПДД. Конечно, в силу психологических или возрастных особенностей они могут поступить импульсивно. Но если десять лет назад 86% ДТП с участием детей совершалось по вине несовершеннолетних, то сегодня 76% происшествий - по вине взрослых", - рассказала она. Из 55 детей, которые стали участниками ДТП в качестве пешеходов, нарушили правила дорожного движения только 15: десять несовершеннолетних перебегали дорогу вне пешеходного перехода, пять выбежали из-за стоящего транспорта. Из 38 детей, получивших травмы в качестве пассажиров, десять перевозились с нарушениями: половина не была пристегнута ремнями безопасности, еще пятерых детей до 12 лет перевозили без кресел.

Также Анна Банадык констатировала сезонное увеличение количества происшествий на дороге с участием детей. Как показывает статистика, 70% таких ДТП приходятся на период с мая по октябрь.-0-