24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан межведомственный совет по развитию электронного здравоохранения, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос о перспективах развития отрасли.

"Революционным моментом будет электронное здравоохранение. Мы строим электронное правительство. И соответственно система здравоохранения - значимая составная часть этого процесса", - сказал Валерий Малашко.

"Создан межведомственный совет в этом месяце, и я имею честь его возглавлять. В него вошли представители многих ведомств, предпринимательских структур", - отметил министр. Что касается предстоящих задач, "перешли к формированию технических заданий на отдельные элементы этой системы".

Без открытости, обсуждения выстроить рабочую систему электронного здравоохранения не удастся, уверен министр.

Тема электронного здравоохранения достаточно новая для Беларуси, отметил министр. Разные государства шли своим путем в этом плане. "Мы понимаем, что не можем оставить то, что у нас ранее было сделано в плане электронного здравоохранения. Многие учреждения достаточно неплохо информатизированы. Созданы регистры, в том числе онкологический. Мы не имеем права все это выбросить, а должны трансформировать", - добавил министр.

По словам Валерия Малашко, электронное здравоохранение повысит имидж отрасли.-0-