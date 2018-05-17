В Беларуси создана эффективная система борьбы с туберкулезом - Жарко

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана эффективная система борьбы с туберкулезом, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на торжественном собрании, посвященном 90-летию Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Накопленный практический опыт и потенциал знаний сотрудников центра позволили создать в республике эффективную систему борьбы с туберкулезом и одну из авторитетнейших белорусских медицинских школ. Здесь работают люди, имена которых хорошо известны не только в нашей стране, но и за ее пределами", - сказал Василий Жарко.

По словам вице-премьера, сегодня учреждение представляет собой современный научно-практический центр, где ведется активная исследовательская деятельность, разрабатываются и успешно внедряются новейшие лечебно-диагностические технологии, осуществляется образовательный процесс. Достижения центра признаны международным медицинским сообществом.

Директор центра Геннадий Гуревич отметил, что за прошедшие годы достигнуто очень многое. Внедрены новые технологии, реализована научно обоснованная стратегия борьбы с туберкулезом, которая показала свою актуальность и эффективность. "Если раньше больной туберкулезом несколько месяцев ожидал результаты бактериологического исследования, если раньше пациент с широкой лекарственной устойчивостью был обречен на то, чтобы получать паллиативное лечение, то сегодня у нас в течение нескольких дней ставится диагноз и человек получает адекватное лечение", - добавил он.

В Минске 17-18 мая проходит I Съезд фтизиатров и пульмонологов Беларуси "Современные направления развития респираторной медицины и фтизиатрии". В его работе принимают участие 250 делегатов. Пленарное заседание состоялось сегодня с участием ведущих специалистов в области фтизиатрии и респираторной медицины Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья. Обсуждались вопросы эффективности применения современных технологий в профилактике, диагностике и лечении туберкулеза и болезней органов дыхания, вопросы классификации, диспансеризации, обучения медицинских работников и др.

По итогам работы съезда будет принята резолюция, направленная на повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с различной респираторной патологией и туберкулезом.

Организаторы съезда - Министерство здравоохранения Беларуси, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и Белорусское респираторное общество при поддержке представительства ВОЗ в Беларуси.-0-