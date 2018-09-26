26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создано 13 замещающих семей для пожилых людей, сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Румака, замещающая семья - это новая форма, позволяющая организовать социальное обслуживание пожилых людей в условиях их совместного проживания с теми, кто готов взять на себя заботу о представителях старшего поколения. "Чаще всего пожилых берут в другие семьи уже взрослые люди, вырастившие своих детей, чтобы вместе жить и вести общее хозяйство. Если пожилому человеку необходим постоянный уход, то в таких случаях замещающей семье может быть назначена выплата. В Беларуси уже создано 13 замещающих семей. В лидерах Минская область, где появилось семь таких семей", - рассказал замминистра.

Он назвал еще одну форму социального обслуживания пожилых людей - договор ренты. "Такая форма пожизненного содержания одиноко проживающих людей старше 70 лет уже прошла апробацию в столице, теперь этот опыт мы хотим распространить на всю республику. Проводится разъяснительная работа. Суть ренты в том, что человек завещает свою недвижимость городу, получая при этом бесплатно полный комплекс социальных услуг. Ему также оплачиваются коммунальные услуги, и еще он получает рентную выплату. Это позволяет человеку быть уверенным, что он будет досмотрен, что ему всегда будет оказана необходимая помощь", - пояснил Александр Румак.

Он добавил, что договоры пожизненного содержания могут заключаться не только с одинокими престарелыми людьми, но и с целыми семьями. "У нас уже есть такие примеры, когда пожилые семьи идут на заключение договоров ренты, гарантируя себе обеспеченную старость", - отметил замминистра.-0-